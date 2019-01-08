На предприятии в Молодечно бык тяжело травмировал человека. Мужчина умер спустя пару дней

В Молодечно следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего мясокомбината, который скончался спустя четыре дня в реанимации. По словам читателей TUT.BY, мужчину ударил бык, но в больницу он попал не сразу.

ЧП произошло днем 5 января при выгоне быков из загона на линию убоя. Животное сильно ударило в живот, а затем повредило бедро подсобному рабочему.

По словам читателей, мужчина не обращался за медицинской помощью, на работе ему вызвали такси домой. Вечером стало гораздо хуже, медики забрали в реанимацию. Спустя четыре дня, 8 января, он скончался. «Нужно было сразу вызывать скорую и, возможно, человек остался бы жив?», — пишет читатель.

В Управлении Следственного комитета по Минской области подтвердили: проводится проверка по факту травмирования работника, который через пару дней скончался в больнице.

«Опрашиваются должностные работники и сотрудники предприятия. Изъята и изучается документация, регламентирующая рабочий процесс, безопасность и охрану труда. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы», — рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Татьяна Белоног.

По данным TUT.BY, инцидент произошел на мясокомбинате в Молодечно (ООО «Велес-Мит»). В головном офисе отказались от комментариев; собственно в комплексе первичной переработки руководство не смогло ответить на звонки из-за «совещания».

В прошлом году два похожих случая произошли в Слуцком районе. 69-летний мужчина попал в реанимацию после того, как разъяренный бык выбрался из загона на частном подворье в деревне Ячево. А в деревне Маяк на ферме погиб 54-летний сторож, там бык тоже сбежал из помещения.