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Суд приговорил убийцу двух девушек в Бобруйске к высшей мере наказания

10.01.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Суд Бобруйского района и города Бобруйск вынес смертный приговор 36-летнему бобруйчанину, который убил с особой жестокостью двух девушек, передает корреспондент БЕЛТА.

Суд приговорил убийцу двух девушек в Бобруйске к высшей мере наказания

Александр Оcипович признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни двух человек, совершенном с особой жестокостью. Ему назначена исключительная мера наказания — смертная казнь (расстрел). До вступления приговора в законную силу мера пресечения обвиняемого останется прежней — заключение под стражей. С обвиняемого в пользу потерпевших будет взыскано более Вr100 тыс.

Матери погибших дочерей согласились с решением суда. А одна из них в беседе с журналистами заявила, что согласилась бы и на пожизненное заключение. «Для него, на мой взгляд, это было бы еще хуже, ведь жить, осознавая содеянное, еще страшнее», — считает она.

Гособвинитель Ольга Иванова согласилась также с решением суда. «Этот человек был неоднократно судим. В том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Данное преступление повторное в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью. Я думаю, что пора остановить этого человека».

У обвиняемого еще есть 10 дней для апелляционного обжалования решения суда. Как он заявил журналистам, что свою вину признает частично и собирается обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Жестокое двойное убийство произошло в Бобруйске 20 июля. После знакомства в кафе 36-летний ранее судимый мужчина пригласил к себе двух девушек 26 и 27 лет. Однако что-то пошло не так, в итоге девушкам пришлось прятаться в ванной, звонить в милицию и просить помощи. К сожалению, правоохранители предупредить трагедию не смогли: девушки были найдены убитыми в квартире предполагаемого убийцы. По оценкам экспертов, им было нанесено более 90 ударов молотком и ножом.

Мужчине было предъявлено обвинение по п.1 ч.2 ст.139 УК (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/sud-prigovoril-obvinjaemogo-v-ubijstve-dvuh-devushek-v-bobrujske-k-vysshej-mere-nakazanija-332042-2019/
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Теги: знакомства
 
 
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Суд Бобруйского района и города Бобруйск вынес смертный приговор 36-летнему бобруйчанину, который убил с особой жестокостью двух девушек, передает...
 
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