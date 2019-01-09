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Во время пьянки в гараже в Гродно на сигарету разлили бензин. Два человека в больнице с ожогами

10.01.2019 11:07 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 9 января в приемное отделение больницы скорой помощи Гродно доставили 40-летнего мужчину с термическими ожогами ног 3−4 степени и 39-летнюю женщину с ожогами, сообщает МЧС.


Выяснилось, что незадолго до этого они распивали спиртные напитки и курили в гараже на улице Понемуньской в Гродно. В какой-то момент по неосторожности разлили бензин на непотушенную сигарету — и произошла вспышка паров и загорание кресла.


С возгоранием люди справились самостоятельно, однако при тушении получили ожоги. После происшествия обратились в больницу.

 
Теги: Гродно
 
 
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С возгоранием люди справились самостоятельно, однако при тушении получили ожоги.
 
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