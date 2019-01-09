Во время пьянки в гараже в Гродно на сигарету разлили бензин. Два человека в больнице с ожогами

Вечером 9 января в приемное отделение больницы скорой помощи Гродно доставили 40-летнего мужчину с термическими ожогами ног 3−4 степени и 39-летнюю женщину с ожогами, сообщает МЧС.





Выяснилось, что незадолго до этого они распивали спиртные напитки и курили в гараже на улице Понемуньской в Гродно. В какой-то момент по неосторожности разлили бензин на непотушенную сигарету — и произошла вспышка паров и загорание кресла.





С возгоранием люди справились самостоятельно, однако при тушении получили ожоги. После происшествия обратились в больницу.