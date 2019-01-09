В Полоцке сторож на 8 тысяч рублей обворовал московский цирк-шапито

В Полоцке сторож с подельниками воровали имущество московского цирка-шапито, сообщает милиция региона.

Один из московских цирков-шапито после окончания сезона оставил некоторое свое имущество на зимовку в Полоцке. Руководители труппы нашли стоянку и наняли 35-летнего сторожа, чтобы он приглядывал за имуществом артистов. Сами москвичи уехали домой на каникулы.

Сторож нашел помощников, и вместе они начали выносить из вагончиков циркачей все, что попадалось под руку. За четыре похода злоумышленники присвоили имущества почти на 8 тысяч рублей.

Пропажу вещей обнаружил энергетик цирка во время проверки оборудования. Он и забил тревогу. Администрация шапито обратилась в милицию. Сторож к этому времени успел скрыться. Однако вскоре его задержали, а также установили личности подельников.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в помещение.