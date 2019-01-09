ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке сторож на 8 тысяч рублей обворовал московский цирк-шапито

10.01.2019 16:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Полоцке сторож с подельниками воровали имущество московского цирка-шапито, сообщает милиция региона.

Один из московских цирков-шапито после окончания сезона оставил некоторое свое имущество на зимовку в Полоцке. Руководители труппы нашли стоянку и наняли 35-летнего сторожа, чтобы он приглядывал за имуществом артистов. Сами москвичи уехали домой на каникулы.

Сторож нашел помощников, и вместе они начали выносить из вагончиков циркачей все, что попадалось под руку. За четыре похода злоумышленники присвоили имущества почти на 8 тысяч рублей.

Пропажу вещей обнаружил энергетик цирка во время проверки оборудования. Он и забил тревогу. Администрация шапито обратилась в милицию. Сторож к этому времени успел скрыться. Однако вскоре его задержали, а также установили личности подельников.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в помещение.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из московских цирков-шапито после окончания сезона оставил некоторое свое имущество на зимовку в Полоцке. Руководители труппы нашли стоянку и наняли...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Наезд на пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика