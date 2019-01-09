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Житель Малоритского района замерз на сенохранилище

10.01.2019 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Малоритском районе устанавливают обстоятельства смерти 53-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62411.php

Житель Малоритского района замерз на сенохранилище

Утром 9 января работники сельхозпредприятия "Радежское" на сеноскладе вблизи молочно-товарной фермы обнаружили без признаков жизни постороннего мужчину. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции вскоре установили личность незнакомца. Погибшим оказался житель соседней деревни 1965 года рождения, который проживал один и вел бродяжнический образ жизни. Предварительная причина смерти мужчины - переохлаждение организма.

"Видимых признаков насильственной смерти в результате осмотра места происшествия не установлено. Вероятно, мужчина возвращался домой и решил согреться на сенохранилище. Поскольку ночью сейчас температуры довольно низкие, он мог замерзнуть. По данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы", - дополнил Сергей Дученко.

 
 
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В Малоритском районе устанавливают обстоятельства смерти 53-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей...
 
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Газета Авангард
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