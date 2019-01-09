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Жителя Брестского района ищут 10 дней. Возбуждено уголовное дело
10.01.2019 22:52 — ЧП | Виртуальный Брест
УСК по Брестской области возбудил уголовное дело по статье 139 часть 2 (убийство) по факту исчезновения Николая Бетени. Молодого человека ищут уже десять дней. До сих пор нет никакой информации о нем.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
Напомним, 26-летний Николай Бетеня перестал выходить на связь с родными 1 января. В этот же день около 6.30 утра он после конфликта со знакомыми ушел со съемного дома в деревне Комаровка, где компания из 19 человек праздновала Новый год. 2 января в милицию обратилась сестра пропавшего и рассказала о его бесследном исчезновении. До сих пор о молодом человеке нет никакой информации.
фото - https://vk.com/onlinebrest
Его поиски продолжаются.
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УСК по Брестской области возбудил уголовное дело по статье 139 часть 2 (убийство) по факту исчезновения Николая Бетени. Молодого человека ищут уже десять дней. До сих...
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