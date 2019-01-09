 Жителя Брестского района ищут 10 дней. Возбуждено уголовное дело

УСК по Брестской области возбудил уголовное дело по статье 139 часть 2 (убийство) по факту исчезновения Николая Бетени. Молодого человека ищут уже десять дней. До сих пор нет никакой информации о нем.



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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:



- Ежедневно в его поисках задействовано более 50 человек: сотрудники милиции УВД Брестского облисполкома, Брестского РОВД, военнослужащие внутренних войск в/ч 5526, военнослужащие войсковой части 92616, пограничники, сотрудники МЧС и добровольцы. Водолазы МЧС обследуют обводные каналы в районе поиска. Отрабатываются не только Комаровка, но и расположенные рядом населенные пункты – Селяхи, Томашовка, Приборово. Сегодня, 10 января, в поисковых мероприятиях задействовано более 100 человек. В районе поиска отрядом быстрого реагирования Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста оборудована палатка для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий.



УВД Брестского облисполкома обращается ко всем, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить в милицию по телефону 102.

Напомним, 26-летний Николай Бетеня перестал выходить на связь с родными 1 января. В этот же день около 6.30 утра он после конфликта со знакомыми ушел со съемного дома в деревне Комаровка, где компания из 19 человек праздновала Новый год. 2 января в милицию обратилась сестра пропавшего и рассказала о его бесследном исчезновении. До сих пор о молодом человеке нет никакой информации.



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Его поиски продолжаются.