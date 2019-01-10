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В Каменецком районе при катании на прикрепленных к автомобилю "санях" погиб парень

11.01.2019 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Каменецком районе при катании на импровизированных санях погиб молодой парень, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62434.php

В Каменецком районе при катании на прикрепленных к автомобилю "санях" погиб парень

Несчастный случай произошел 10 января около 22.00 в деревне Ратайчицы. Компания молодых людей развлекалась катанием на капоте от старой машины, который был прицеплен к автомобилю. За рулем "Мерседеса" находилась 18-летняя девушка, в импровизированных санях - четверо человек. При повороте капот занесло, и он на скорости врезался в электрический столб. От полученных травм на месте погиб 22-летний местный житель. Жителя Бреста 2001 года рождения доставили в больницу, он в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОН: "зимние забавы" обернулись гибелью одного из ребят


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62434.php

В Каменецком районе при катании на прикрепленных к автомобилю "санях" погиб парень


Вчера, 10.01.2019 года, около 21:55 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации: 18-летняя брестчанка (стаж вождения - 12 дней), управляя автомобилем марки «Мерседес-Бенц 200 Д», двигаясь по ул. С.Вирко д. Ратайчицы Каменецкого района, перевозила пассажиров вне салона автомобиля, буксируя волоком, позади автомобиля "Мерседес" на гибкой сцепке, капот от автомобиля с сидящими на нем 5-ю пассажирами. Напротив жилого дома № 9, водитель допустила занос буксируемого устройства вправо по ходу движения автомобиля, где произошел наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП 22-летний местный житель скончался на месте происшествия, 17-летний брестчанин с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Каменецкая ЦРБ». Водитель трезва. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62434.php

В Каменецком районе при катании на прикрепленных к автомобилю "санях" погиб парень


На дворе зима, несмотря на это, даже малыши знают, что "зимним забавам на дороге не место"! И нет ничего дороже жизни человека! Компания молодых людей беззаботно веселилась, не думая о возможных последствиях. Веселье, радость, смех, селфи... и через секунду горе, слезы...смерть одного из друзей и тяжелые травмы другого. В один миг жизни нескольких человек перевернулись, а у одного - оборвалась. Невозможно представить боль от утраты родственников погибшего... Ведь наверняка он был хорошим сыном, внуком и возможно братом, у него было много друзей, но в сердцах всех этих людей навсегда поселилась боль, скорбь и страдания.

 
Теги: Брест
 
 
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В Каменецком районе при катании на импровизированных санях погиб молодой парень, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей...
 
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