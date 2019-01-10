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В результате пожара в Пинске на ул. Ильина госпитализированы 9 детей и женщина
11.01.2019 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест
11.01.2019 года в 02-48 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного дома по адресу: г. Пинск, ул. Ильина.
По прибытии к месту вызова в 02-53 2 АЦ ПАСЧ-3 Пинского ГРОЧС установлено, что в подъезде сильное задымление, загорание в трехкомнатной квартире на 7 этаже.
Хозяйка 1985 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком. До прибытия подразделений
С вышележащего 8 этажа по лестничным маршам спасено 4 человека (из них 1 ребенок), из горящего и вышележащих этажей эвакуировано 15 человек (из них 2 детей).
Бригадой СМП после осмотра в УЗ «Пинская детская больница» с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения», госпитализированы хозяйка квартиры и 6 детей.
В результате пожара огнем уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.
Причина пожара устанавливается.
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11.01.2019 года в 02-48 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного дома по адресу: г. Пинск, ул. Ильина. По прибытии к месту вызова в...
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