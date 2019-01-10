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В результате пожара в Пинске на ул. Ильина госпитализированы 9 детей и женщина

11.01.2019 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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11.01.2019 года в 02-48 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного дома по адресу: г. Пинск, ул. Ильина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62433.php

В результате пожара в Пинске на ул. Ильина госпитализированы 9 детей и женщина

По прибытии к месту вызова в 02-53 2 АЦ ПАСЧ-3 Пинского ГРОЧС установлено, что в подъезде сильное задымление, загорание в трехкомнатной квартире на 7 этаже.

Хозяйка 1985 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком. До прибытия подразделений МЧС самостоятельно эвакуировала 6 детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62433.php

В результате пожара в Пинске на ул. Ильина госпитализированы 9 детей и женщина

С вышележащего 8 этажа по лестничным маршам спасено 4 человека (из них 1 ребенок), из горящего и вышележащих этажей эвакуировано 15 человек (из них 2 детей).

Бригадой СМП после осмотра в УЗ «Пинская детская больница» с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения», госпитализированы хозяйка квартиры и 6 детей.

В результате пожара огнем уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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11.01.2019 года в 02-48 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного дома по адресу: г. Пинск, ул. Ильина. По прибытии к месту вызова в...
 
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