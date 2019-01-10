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В Бресте милиция изъяла более 1 кг высушенной марихуаны

11.01.2019 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома изъято более 1 кг высушенной марихуаны. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62446.php

В Бресте милиция изъяла более 1 кг высушенной марихуаны

В поле зрения правоохранителей попал брестчанин, который работал заместителем одного из предприятий областного центра. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома, совместно с коллегами из Московского РОВД г.Бреста и ОМОН УВД в его квартире обнаружено и изъято 1086,75 гр высушенной марихуаны, которую он хранил с целью сбыта. В настоящее время брестчанин задержан в порядке ст. 108 УПК РБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Ранее 31 летний брестчанин к уголовной ответственности не привлекался.

В этот же день сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома задержали 25 летнего экспедитора, который также хранил для употребления марихуану. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь.

Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома изъято более 1 кг высушенной марихуаны. В поле зрения...
 
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