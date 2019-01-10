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В Брестском районе задержаны трое подозреваемых в причастности к исчезновению Николая Бетени
11.01.2019 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест
В Брестском районе задержаны подозреваемые в причастности к исчезновению
"По подозрению в совершении преступления 10 января задержаны три человека - неработающие жители деревень Комаровка и Томашовка. УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса. Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются. Труп пропавшего
Поиски 26-летнего жителя городского поселка
Ежедневно в поисковых мероприятиях задействовано от 50 до 100 человек. Сотрудники милиции, военнослужащие, пограничники, сотрудники
Сотрудники милиции просят всех, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить об этом по телефону 102. Приметы Николая Бетени: рост 182 см, телосложение плотное, волосы светлые, цвет глаз - голубой. Из особых примет - шрам на лбу слева. Молодой человек был одет в светло-голубую рубашку, светлые джинсы и черные мокасины.
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В Брестском районе задержаны подозреваемые в причастности к исчезновению пропавшего в новогоднюю ночь местного жителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
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