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В Брестском районе задержаны трое подозреваемых в причастности к исчезновению Николая Бетени

11.01.2019 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Брестском районе задержаны подозреваемые в причастности к исчезновению пропавшего в новогоднюю ночь местного жителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62439.php

В Брестском районе задержаны трое подозреваемых в причастности к исчезновению Николая Бетени

"По подозрению в совершении преступления 10 января задержаны три человека - неработающие жители деревень Комаровка и Томашовка. УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса. Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются. Труп пропавшего без вести жителя Брестского района не обнаружен, поисковые мероприятия продолжаются", - сказал Сергей Дученко.

Поиски 26-летнего жителя городского поселка Домачево Николая Бетени ведутся на протяжении 10 дней. О его безвестном исчезновении в Брестский РОВД 2 января сообщила сестра. По ее словам, 1 января около 6.30 брат ушел со съемного дома в деревне Комаровка, после чего бесследно исчез.

Ежедневно в поисковых мероприятиях задействовано от 50 до 100 человек. Сотрудники милиции, военнослужащие, пограничники, сотрудники МЧС, волонтеры обследуют близлежащие населенные пункты, лесные массивы, обводные каналы. В районе поиска отряд быстрого реагирования областной организации Белорусского общества Красного Креста оборудовал палатку для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62439.php

В Брестском районе задержаны трое подозреваемых в причастности к исчезновению Николая Бетени

Сотрудники милиции просят всех, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить об этом по телефону 102. Приметы Николая Бетени: рост 182 см, телосложение плотное, волосы светлые, цвет глаз - голубой. Из особых примет - шрам на лбу слева. Молодой человек был одет в светло-голубую рубашку, светлые джинсы и черные мокасины.

 
 
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В Брестском районе задержаны подозреваемые в причастности к исчезновению пропавшего в новогоднюю ночь местного жителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
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