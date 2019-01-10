|
В Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер
11.01.2019 — ЧП | Полесская правда
>
Мы уже рассказывали, что
Четырьмя часами ранее неподалеку от места описываемых событий случился еще один пожар, который унес жизнь человека.
– Сообщение о задымлении подъезда в доме по улице Первомайской, 170 поступило на пульт дежурного 10 января в 22.38. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова за 2 минуты. Было установлено, что горит двухкомнатная квартира на 4-м этаже. С вышележащих и горящего этажа было эвакуировано 5 человек (из них 1 ребенок). Во время тушения огня звеном газодымозащитной службы обнаружено обгоревшее тело хозяина жилища, 1943 года рождения. Основная версия возгорания – непотушенная сигарета.
Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)