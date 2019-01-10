В Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер

Мы уже рассказывали, что детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске . Напомним, 11 января около 3 часов ночи спасатели приехали на вызов о сильном задымлении в подъезде многоэтажного жилого дома. Оказалось, что пожар начался в одной из комнат квартиры, принадлежащей пинчанке, матери шестерых детей. Еще до приезда спасателей женщина вывела детей из полыхающей квартира, а пожарные спасли четверых человек из соседних квартир, еще 15 жильцов было эвакуировано с верхних этажей дома.

Четырьмя часами ранее неподалеку от места описываемых событий случился еще один пожар, который унес жизнь человека.



Подробности трагедии корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Сообщение о задымлении подъезда в доме по улице Первомайской, 170 поступило на пульт дежурного 10 января в 22.38. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова за 2 минуты. Было установлено, что горит двухкомнатная квартира на 4-м этаже. С вышележащих и горящего этажа было эвакуировано 5 человек (из них 1 ребенок). Во время тушения огня звеном газодымозащитной службы обнаружено обгоревшее тело хозяина жилища, 1943 года рождения. Основная версия возгорания – непотушенная сигарета.





За неполные две недели нового года на территории Брестской области произошло 29 пожаров, в огне погибло 4 человека. Всего в стране произошло 197 пожаров, в огне погибло 32 человека, 29 человек травмировано, уничтожено 8 строений и 136 повреждено. Спасено при ЧС 43 человека.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.