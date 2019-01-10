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В Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер

11.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Мы уже рассказывали, что детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске. Напомним, 11 января около 3 часов ночи спасатели приехали на вызов о сильном задымлении в подъезде многоэтажного жилого дома. Оказалось, что пожар начался в одной из комнат квартиры, принадлежащей пинчанке, матери шестерых детей. Еще до приезда спасателей женщина вывела детей из полыхающей квартира, а пожарные спасли четверых человек из соседних квартир, еще 15 жильцов было эвакуировано с верхних этажей дома.

Четырьмя часами ранее неподалеку от места описываемых событий случился еще один пожар, который унес жизнь человека.

В Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер
Подробности трагедии корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Сообщение о задымлении подъезда в доме по улице Первомайской, 170 поступило на пульт дежурного 10 января в 22.38. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова за 2 минуты. Было установлено, что горит двухкомнатная квартира на 4-м этаже. С вышележащих и горящего этажа было эвакуировано 5 человек (из них 1 ребенок). Во время тушения огня звеном газодымозащитной службы обнаружено обгоревшее тело хозяина жилища, 1943 года рождения. Основная версия возгорания – непотушенная сигарета.

В Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер

За неполные две недели нового года на территории Брестской области произошло 29 пожаров, в огне погибло 4 человека. Всего в стране произошло 197 пожаров, в огне погибло 32 человека, 29 человек травмировано, уничтожено 8 строений и 136 повреждено. Спасено при ЧС 43 человека.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.

 

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« Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
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