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Пресечена попытка хищений строительных материалов

11.01.2019 15:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В ходе контроля за осуществлением государственных закупок, проводимых одним из предприятий областного центра, финансируемых за счет средств республиканского бюджета в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы", сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Жабинковского РОВД пресечена попытка хищения товарно-материальных ценностей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62457.php

Пресечена попытка хищений строительных материалов

Как установили оперативники, с 1 ноября по 10 декабря 2018 года 34-летний брестчанин, начальник участка, злоупотребляя служебными полномочиями, с территории строительного объекта "Реконструкция автодороги М-1 Е-30" в д. Федьковичи похитил товарно-материальные ценности, причинив ущерб предприятию на сумму 649,02 рублей.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в поле зрения оперативников попал и 34-летний житель Пружан.

Работая в должности начальника участка он, злоупотребляя служебными полномочиями, с территории строительного объекта "Реконструкция автодороги М-1 Е-30" в д. Федьковичи похитил похитил товарно-материальные ценности, причинив ущерб предприятию на сумму 262,95 рубля. 10 января ОСК ВУД по ч. 1 ст. 210 УК РБ.

Все похищенное изъято. Правоохранителями в отношении должностных лиц возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь.

 
 
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В ходе контроля за осуществлением государственных закупок, проводимых одним из предприятий областного центра, финансируемых за счет средств республиканского...
 
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