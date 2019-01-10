Пресечена попытка хищений строительных материалов

В ходе контроля за осуществлением государственных закупок, проводимых одним из предприятий областного центра, финансируемых за счет средств республиканского бюджета в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы", сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Жабинковского РОВД пресечена попытка хищения товарно-материальных ценностей.



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Как установили оперативники, с 1 ноября по 10 декабря 2018 года 34-летний брестчанин, начальник участка, злоупотребляя служебными полномочиями, с территории строительного объекта "Реконструкция автодороги М-1 Е-30" в д. Федьковичи похитил товарно-материальные ценности, причинив ущерб предприятию на сумму 649,02 рублей.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в поле зрения оперативников попал и 34-летний житель Пружан.

Работая в должности начальника участка он, злоупотребляя служебными полномочиями, с территории строительного объекта "Реконструкция автодороги М-1 Е-30" в д. Федьковичи похитил похитил товарно-материальные ценности, причинив ущерб предприятию на сумму 262,95 рубля. 10 января ОСК ВУД по ч. 1 ст. 210 УК РБ.

Все похищенное изъято. Правоохранителями в отношении должностных лиц возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь.