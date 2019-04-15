﻿ Пять человек обвиняются в хищениях с завода "Автогидроусилитель" более Br85 тыс.. 21.by
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Пять человек обвиняются в хищениях с завода "Автогидроусилитель" более Br85 тыс.

11.01.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Обвиняемыми признаны трое должностных лиц отдела материально-технического снабжения завода и заведующая складом, а также директор коммерческой фирмы. "По данным следствия, они с 2015-го по 2018 год завладели деньгами завода на сумму более Br85 тыс. Имея сведения об излишках калиброванного металлопроката, фиктивно оформляли его по биржевым сделкам как приобретенную продукцию у общества с ограниченной ответственностью. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы переводились деньги. После они обналичивались и делились между участниками преступного сговора", - сказала Татьяна Белоног. Правоохранителями допрошены должностные лица, работники завода, проведены очные ставки, обыски, осмотры. К материалам следствия приобщены проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, заключения криминалистических экспертиз. "Принятыми следствием мерами обеспечено возмещение причиненного предприятию ущерба в полном объеме. Кроме этого, наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов, в том числе автомобили", - отметила Татьяна Белоног. В зависимости от роли в преступной схеме действия обвиняемых квалифицированы по ч.3, 4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч.1 ст.427 УК (служебный подлог) и ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Подследственные дали признательные показания и находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении. При расследовании были выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. В связи с этим следователем внесено представление руководству предприятия о принятии дополнительных мер по надлежащему контролю и учету товарно-материальных ценностей, устранению нарушений и недостатков в части поступления и списания сырья.-
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/pjat-chelovek-obvinjajutsja-v-hischenijah-s-zavoda-avtogidrousilitel-bolee-br85-tys-332326-2019/

 
 
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