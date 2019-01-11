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В Городокском районе товарный поезд насмерть сбил 21-летнего парня

12.01.2019 21:25 — ЧП | Tut.by  
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21-летний житель Витебска шел по тропинке вдоль железнодорожных путей, когда его задел проходящий товарный поезд. Парень погиб, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Сообщение о происшествии в милицию поступило от дежурного диспетчера железной дороги. Машинист грузового поезда, следовавшего в Россию, сообщил, что 12 января в 17.05 его состав в районе станции Грибачи Городокского района травмировал мужчину.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что 21-летний житель Витебска приехал на станцию Грибачи, откуда пешком направился в деревню, откуда он родом, расположенную в нескольких километрах. Он шел по тропинке вдоль железнодорожных путей, когда его увидел машинист и начал ему сигналить. Машинист экстренно затормозил, но это не спасло парня — от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

 
Теги: Витебск
 
 
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21-летний житель Витебска шел по тропинке вдоль железнодорожный путей, когда его задел проходящий товарный поезд.
 
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