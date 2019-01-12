В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе погиб мужчина

В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе погиб житель Витебска, сообщает милиция региона.





Трагедия произошла 13 января около 13.00 на поле возле деревни Застаринье. За рулем находился владелец снегохода, в качестве пассажира был его знакомый. Оба — жители Витебска.

Преодолевая пересеченную местность, снегоход попал в мелиоративный канал. Предположительно, от резкого удара о руль 42-летний водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Пассажира доставили в хирургическое отделение Бешенковичской райбольницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.