|
В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе погиб мужчина
В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе погиб житель Витебска,
Трагедия произошла 13 января около 13.00 на поле возле деревни Застаринье. За рулем находился владелец снегохода, в качестве пассажира был его знакомый. Оба — жители Витебска.
Преодолевая пересеченную местность, снегоход попал в мелиоративный канал. Предположительно, от резкого удара о руль 42-летний водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Пассажира доставили в хирургическое отделение Бешенковичской райбольницы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преодолевая пересеченную местность, снегоход попал в мелиоративный канал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)