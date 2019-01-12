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В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе погиб мужчина

13.01.2019 19:47 — ЧП | Tut.by  
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В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе погиб житель Витебска, сообщает милиция региона.


Трагедия произошла 13 января около 13.00 на поле возле деревни Застаринье. За рулем находился владелец снегохода, в качестве пассажира был его знакомый. Оба — жители Витебска.

Преодолевая пересеченную местность, снегоход попал в мелиоративный канал. Предположительно, от резкого удара о руль 42-летний водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Пассажира доставили в хирургическое отделение Бешенковичской райбольницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Витебск
 
 
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Преодолевая пересеченную местность, снегоход попал в мелиоративный канал.
 
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