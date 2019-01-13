Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ростовской области: обрушились два этажа

Взрыв бытового газа стал причиной обрушения в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На девятом и восьмом этаже девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал источник.

По его словам, дом 1993 года постройки, газифицированный. Всего в нем 72 квартиры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.

Также сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.

«Повреждения в результате взрыва газа получили две квартиры на девятом и столько же на восьмом этаже. На данный момент спасены пять человек. Данных о пострадавших нет», — сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва.

«Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06.18 (по минскому времени), предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске, предварительно — из-за взрыва бытового газа, обрушился подъезд в 10-этажном доме. Погибли 39 человек .