|
В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой Boeing
В пригороде Тегерана 14 января потерпел крушение самолет. Местные СМИ сообщают, что это грузовой Boeing 707.
Происшествие случилось в аэропорту Фатх в городе Карадж недалеко от столицы Ирана. Представитель министерства по чрезвычайным ситуациям в стране заявил, что тип самолета пока точно неизвестен, но он не пассажирский.
По предварительным данным, погибли 8 человек, сообщает
Видео с сайта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пригороде Тегерана потерпел крушение самолет. Местные СМИ сообщают, что это грузовой Boeing 707.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)