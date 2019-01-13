В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой Boeing

В пригороде Тегерана 14 января потерпел крушение самолет. Местные СМИ сообщают, что это грузовой Boeing 707.



Фото ar.farsnews.com

Происшествие случилось в аэропорту Фатх в городе Карадж недалеко от столицы Ирана. Представитель министерства по чрезвычайным ситуациям в стране заявил, что тип самолета пока точно неизвестен, но он не пассажирский.

По предварительным данным, погибли 8 человек, сообщает IRNA . По данным Fars, самолет летел из Бишкека, на броту находилось 10 человек.

Видео с сайта ILNA