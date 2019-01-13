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В Минске квартира горела открытым пламенем: трое детей решили приготовить картофель-фри
Днем 13 января спасателям сообщили о пожаре в квартире в одном из домов на улице Каменногорская. Трое детей решили приготовить картофель-фри, подсолнечное масло в кастрюле вспыхнуло — случился пожар.
Сообщение о пожаре спасателям поступило в 15.03. Когда работники МЧС прибыли на вызов, пламя выбивалось из окна квартиры на втором этаже.
«Как выяснилось, трое детей: мальчики 9, 10 и 12 лет находились одни дома. Отец был на работе, а мать уехала по своим делам. Ребята решили приготовить картофель-фри, поставили кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечного масла. В результате масло вспыхнуло, и старший мальчик стал заливать пламя водой. От этого пламя увеличилось в площади и перебросилось на стены и шторы», —
Дети испугались и убежали на улицу, что и спасло им жизнь, отмечают в ведомстве.
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Трое детей решили приготовить картофель-фри, подсолнечное масло в кастрюле вспыхнуло - случился пожар.
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