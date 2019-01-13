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В Минске квартира горела открытым пламенем: трое детей решили приготовить картофель-фри

14.01.2019 09:52 — ЧП | Tut.by  
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Днем 13 января спасателям сообщили о пожаре в квартире в одном из домов на улице Каменногорская. Трое детей решили приготовить картофель-фри, подсолнечное масло в кастрюле вспыхнуло — случился пожар.


Фото: МЧС

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 15.03. Когда работники МЧС прибыли на вызов, пламя выбивалось из окна квартиры на втором этаже.

«Как выяснилось, трое детей: мальчики 9, 10 и 12 лет находились одни дома. Отец был на работе, а мать уехала по своим делам. Ребята решили приготовить картофель-фри, поставили кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечного масла. В результате масло вспыхнуло, и старший мальчик стал заливать пламя водой. От этого пламя увеличилось в площади и перебросилось на стены и шторы», — сообщили в МЧС.

Дети испугались и убежали на улицу, что и спасло им жизнь, отмечают в ведомстве.

МЧС напоминает, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК.

Также спасатели напоминают правила, которые помогут предотвратить происшествия с детьми:

  • храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах;
  • не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи;
  • объясните ребенку, что в случае возникновения пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться;
  • не запугивая ребенка, расскажите правила безопасности и «проиграйте» различные ситуации;
  • выучите с ребенком ваш домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости он мог сам обратиться за помощью в службу спасения;
  • возле телефона на листе бумаги напишите номера экстренных служб, и объясните ребенку при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.
 
 
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Трое детей решили приготовить картофель-фри, подсолнечное масло в кастрюле вспыхнуло - случился пожар.
 
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