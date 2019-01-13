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Запертый в комнате 4-летний мальчик едва не погиб во время пожара в пинском общежитии

14.01.2019 10:45 — ЧП | Tut.by  
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13 января во время пожара в пинском общежитии пострадал 4-летний ребенок, которого заперла в комнате мама, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Около 20.35 спасателям поступил сигнал о сработке сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в одном из блоков на 6-м этаже.

До прибытия спасателей вахтер и соседка спасли из горящей комнаты четырехлетнего ребенка. Он находился в закрытом помещении, где на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища. По предварительной информации, на момент происшествия мать была у знакомых на 9-м этаже, а гражданский муж находился в милиции за семейный скандал.

Ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали с предварительным диагнозом «острое отравление продуктами горения». Эвакуация жильцов общежития не понадобилась.

 
 
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Мать заперла мальчика в комнате с разогревающимся на плите ужином и ушла к знакомым.
 
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