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Запертый в комнате 4-летний мальчик едва не погиб во время пожара в пинском общежитии
13 января во время пожара в пинском общежитии пострадал 4-летний ребенок, которого заперла в комнате мама,
Около 20.35 спасателям поступил сигнал о сработке сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в одном из блоков на 6-м этаже.
До прибытия спасателей вахтер и соседка спасли из горящей комнаты четырехлетнего ребенка. Он находился в закрытом помещении, где на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища. По предварительной информации, на момент происшествия мать была у знакомых на 9-м этаже, а гражданский муж находился в милиции за семейный скандал.
Ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали с предварительным диагнозом «острое отравление продуктами горения». Эвакуация жильцов общежития не понадобилась.
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Мать заперла мальчика в комнате с разогревающимся на плите ужином и ушла к знакомым.
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