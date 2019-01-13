Непотушенная сигарета стала причиной трагической смерти пенсионера в Пинском районе

Портал pinsknews.by уже сообщал, что 10 января в Пинске при пожаре в собственной квартире погиб 75-летний пенсионер. Тогда основной причиной трагедии спасатели назвали непотушенную сигарету. 12 января уже в Пинском районе случился пожар, унесший жизнь человека.







Подробности трагедии корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

— Сообщение о пожаре в жилом доме деревни Ласицк поступило в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС около 6 часов утра 12 января. К месту вызова были направлены спасатели ПАСП № 16 д. Федоры Столинского РОЧС, расположенного в 10 километрах от места происшествия. Прибывшие на вызов пожарные, обнаружили в одной из комнат тело хозяина дома. Известно, что 77-летний пенсионер проживал в доме один. Основная из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пинский ГРОЧС призывает жителей Пинска и Пинского района к внимательному отношению к огню и печам. Курение в постели, детская шалость с огнем, как и неправильная эксплуатация печей в отопительный период, становятся наиболее частыми причинами возникновения пожаров. Очередное подтверждение сказанному – недавние инциденты, произошедшие в Пинске и районе 9 января.





В тот день около 6 часов вечера загорелся балкон на 7-м этаже в одном из многоэтажных домов по улице Молодежной в Пинске. Выяснилось, что виновником возгорания стал 14-летний подросток, который оставался дома один, пока его мама находилась на работе. В результате пожара повреждена балконная рама, имущество на балконе, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Пострадавших нет.





Тремя часами позже помощь пожарных понадобилась 75-летнему пенсионеру, хозяину горевшего дачного домика, расположенного в садовом товариществе «Ивушка» в деревне Твердовка. Сотрудники ГРОЧС причиной возгорания назвали нарушение правил эксплуатации печи. В итоге огонь повредил часть крыши домика.



Точные причины недавнего пожара в квартире многодетной семьи в Пинске еще предстоит выяснить однако уже сейчас известно, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из членов семьи. Напомним, 11 января около 3 часов ночи спасатели приехали на вызов о сильном задымлении в подъезде многоэтажного жилого дома. Оказалось, что пожар начался в одной из комнат квартиры, принадлежащей пинчанке, матери шестерых детей. Еще до приезда спасателей женщина вывела детей из полыхающей квартиры, а пожарные спасли четверых человек из соседних квартир, еще 15 жильцов было эвакуировано с верхних этажей дома.

— С начала 2019 года на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 6 пожаров, из них 3 пожара — в Пинске и 3 — в Пинском районе. В огне погибло 2 человека. На территории Брестской области с начала года произошло 34 пожара, в огне погибло 5 человек. В Республике Беларусь произошло 247 пожаров, в огне погибло 40 человек, 34 человека травмировано, уничтожено 18 строений и 163 повреждено. На пожарах спасено 40 человек, — озвучил цифры печальной статистики старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.