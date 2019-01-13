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Непотушенная сигарета стала причиной трагической смерти пенсионера в Пинском районе
14.01.2019 — ЧП | Полесская правда
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Портал pinsknews.by уже сообщал, что 10 января
— Сообщение о пожаре в жилом доме деревни Ласицк поступило в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС около 6 часов утра 12 января. К месту вызова были направлены спасатели ПАСП № 16 д. Федоры Столинского РОЧС, расположенного в 10 километрах от места происшествия. Прибывшие на вызов пожарные, обнаружили в одной из комнат тело хозяина дома. Известно, что 77-летний пенсионер проживал в доме один. Основная из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
Пинский ГРОЧС призывает жителей Пинска и Пинского района к внимательному отношению к огню и печам. Курение в постели, детская шалость с огнем, как и неправильная эксплуатация печей в отопительный период, становятся наиболее частыми причинами возникновения пожаров. Очередное подтверждение сказанному – недавние инциденты, произошедшие в Пинске и районе 9 января.
— С начала 2019 года на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 6 пожаров, из них 3 пожара — в Пинске и 3 — в Пинском районе. В огне погибло 2 человека. На территории Брестской области с начала года произошло 34 пожара, в огне погибло 5 человек. В Республике Беларусь произошло 247 пожаров, в огне погибло 40 человек, 34 человека травмировано, уничтожено 18 строений и 163 повреждено. На пожарах спасено 40 человек, — озвучил цифры печальной статистики старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.
Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.
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