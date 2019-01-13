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Брестчанка придумала сыну диагнозы и собирала деньги на его лечение. «Развела» 400 человек

14.01.2019 13:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В суде Московского района рассматривается уголовное дело по обвинению 32-летней брестчанки в мошенничестве в особо крупном размере.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62518.php

Брестчанка придумала сыну диагнозы и собирала деньги на его лечение. «Развела» 400 человек

В декабре 2012 года женщина открыла в одном из банков благотворительные счета в белорусских рублях и валюте для сбора средств на лечение своего тогда еще трехлетнего сына. Затем она начала распространять информацию о том, что ее ребенок имеет врожденные порок сердца, пневмонию и буллезный эпидермолиз. Более того, женщина утверждала, что сын перенес операцию по шунтированию сердечного клапана и нуждается в срочной дорогостоящей операции на сердце в клинике Гамбурга в Германии. В подтверждение своих слов она предоставляла копии подложных медицинских документов, эпикризов и справок.

— При этом ребенок был абсолютно здоров, никаких операций по шунтированию ему никогда не проводилось и ни в какой медицинской помощи он не нуждался, сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

Деньги брестчанка собирала с людей и предприятий. Суммы, необходимые для «лечения» сына, она указывала разные: от 18 тысяч до 70 тысяч долларов.

Сбор средств закончился возбуждением уголовного дела по статье мошенничество. Во время расследования вскрылся и еще один эпизод. В сентябре 2012 года обвиняемая взяла в долг у знакомого 150 долларов на «реабилитацию» для своей матери, которая якобы перенесла инсульт. Через месяц, она вновь попросила у того же товарища денег -уже на «мамины похороны». Мужчина передал ей почти 300 рублей. На самом деле мать обвиняемой жива и здорова. Деньги потерпевшему брестчанка так и не вернула.

За год обвиняемая успела собрать на лечение сына примерно 14 тысяч рублей. Почти всю сумму она потратила на личные цели. На одном из благотворительных счетов остались лишь 50 неденоминированных рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере. Сейчас оно рассматривается в суде Московского района Бреста. Потерпевшими проходят около 400 человек, сообщили в прокуратуре.

 
Теги: Брест
 
 
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В суде Московского района рассматривается уголовное дело по обвинению 32-летней брестчанки в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре 2012 года женщина...
 
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