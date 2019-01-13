В Пинске едва не задохнулся от дыма запертый в комнате общежития ребёнок

В общежитии Пинска из-за оставленной без присмотра еды на включенной электроплите едва не пострадал четырехлетний ребенок.



По информации МЧС Беларуси, 13 января в 20.34 спасателям поступило сообщение о сработке сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского в Пинске. В ходе разведки прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в одном из блоков на 6-м этаже.

До прибытия спасателей вахтер и соседка спасли 4-летнего ребенка из задымленной комнаты. Мальчик находился в закрытом помещении один, на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.

Ребенка передали бригаде «скорой медицинской помощи». После осмотра он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «острое отравление продуктами горения». Причина задымления – оставленная на включенной электроплите кастрюля с едой. Эвакуация жильцов общежития не понадобилась.

МЧС призывает жителей Пинска и района не быть беспечными и небрежными в вопросах пожарной безопасности. Будьте внимательны в вопросах собственной безопасности, соблюдайте элементарные правила и культуру поведения. Не будьте беспечны и небрежны при курении. Берегите себя и своих близких!