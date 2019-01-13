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В Пинске едва не задохнулся от дыма запертый в комнате общежития ребёнок
14.01.2019 — ЧП | Полесская правда
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В общежитии Пинска из-за оставленной без присмотра еды на включенной электроплите едва не пострадал четырехлетний ребенок.
До прибытия спасателей вахтер и соседка спасли 4-летнего ребенка из задымленной комнаты. Мальчик находился в закрытом помещении один, на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.
Ребенка передали бригаде «скорой медицинской помощи». После осмотра он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «острое отравление продуктами горения». Причина задымления – оставленная на включенной электроплите кастрюля с едой. Эвакуация жильцов общежития не понадобилась.
Напоминаем номера телефонов спасения 101 и 112.
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