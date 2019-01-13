Белорус сломал фонарь и побил стекла возле храма в Москве, а потом вернулся - чтобы извинится

В ночь на 14 января охрана православного храма в Москве задержала хулигана. Незнакомец сломал фонарь у церкви и разбил стекла, им оказался белорус. Об этом сообщает издание «Говорит Москва».



Фото взято с сайта: храм-солнцево.рф

Примерно в час ночи хулиган разбил стекло и фонарь возле храма Преподобного Сергия Радонежского в московском районе Солнцево. Охрана сразу вызвала полицию, тогда выяснилось: хулиган — гражданин Беларуси.

«Я его и спрашивал, он сказал: „я спать захотел“. Он вроде был не пьяный», — говорит охранник. По его словам, на следующий день иностранец пришел в храм извиняться. «Сказал: „это я разбил стекло“. У него никого умысла не было», — добавил собеседник.

Стоимость ущерба пока не установлена. Действиям мужчины дают оценку сотрудники полиции.