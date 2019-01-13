ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус сломал фонарь и побил стекла возле храма в Москве, а потом вернулся - чтобы извинится

14.01.2019 15:32 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на 14 января охрана православного храма в Москве задержала хулигана. Незнакомец сломал фонарь у церкви и разбил стекла, им оказался белорус. Об этом сообщает издание «Говорит Москва».


Фото взято с сайта: храм-солнцево.рф

Примерно в час ночи хулиган разбил стекло и фонарь возле храма Преподобного Сергия Радонежского в московском районе Солнцево. Охрана сразу вызвала полицию, тогда выяснилось: хулиган — гражданин Беларуси.

«Я его и спрашивал, он сказал: „я спать захотел“. Он вроде был не пьяный», — говорит охранник. По его словам, на следующий день иностранец пришел в храм извиняться. «Сказал: „это я разбил стекло“. У него никого умысла не было», — добавил собеседник.

Стоимость ущерба пока не установлена. Действиям мужчины дают оценку сотрудники полиции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске едва не задохнулся от дыма запертый в комнате общежития ребёнок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика