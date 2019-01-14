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Отец с 7-летней дочерью уехали из Борисова в Россию и пропали

15.01.2019 — ЧП | Единство  
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Рост мужчины - около 185 см, он среднего телосложения. Лицо бледное, глаза серые, волосы темно-русые прямые, размер обуви 42-43. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые кроссовки. Особая примета - шрам на левом плече длиной около 5 см. Его дочь ростом около 140 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые длиной до плеч, размер обуви - 33. На левом плече у девочки пятно от ожога размером 0,5-2 см. Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба связаться по телефонам: 8 (0177) 70-70-33, 8 (0177) 70-70-31 или 102.-0- Фото размещено на сайте УВД Миноблисполкома
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/otets-s-7-letnej-docherjju-uehali-iz-borisova-v-rossiju-i-propali-332525-2019/

 
 
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Борисовским РУВД разыскиваются без вести пропавшие 31-летний Александр Вечерко и его 7-летняя дочь Диана. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома. Отец и дочь...
 
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