Отец с 7-летней дочерью уехали из Борисова в Россию и пропали

Рост мужчины - около 185 см, он среднего телосложения. Лицо бледное, глаза серые, волосы темно-русые прямые, размер обуви 42-43. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые кроссовки. Особая примета - шрам на левом плече длиной около 5 см. Его дочь ростом около 140 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые длиной до плеч, размер обуви - 33. На левом плече у девочки пятно от ожога размером 0,5-2 см. Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба связаться по телефонам: 8 (0177) 70-70-33, 8 (0177) 70-70-31 или 102.-0- Фото размещено на сайте УВД Миноблисполкома

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