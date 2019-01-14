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Экскаваторщик похитил более тонны дизельного топлива
15.01.2019 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Московского РОВД г.Бреста пресекли попытку хищения бюджетных средств.
В ходе контроля за строительством объекта "Реконструкция Кобринского путепровода в г. Бресте", финансируемого за счет республиканского бюджета, в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и празднованию 1000-летия г. Бреста, утвержденного Распоряжением Президента Республики Беларусь, в поле зрения правоохранителей попал 28 летний экскаваторщик одного из предприятий областного центра.
Как установили оперативники, брестчанин, работая экскаваторщиком на одном из предприятий г.Бреста, с августа 2017 года по 21 ноября 2018 года на различных автозаправочных станциях в г. Бресте, с использованием заправочного чипа, путем присвоения и растраты, похитил 1267 л дизельного топлива на общую сумму 1887,83 рубля.
Сотрудниками милиции похищенное изъято. В отношении брестчанина по материалам ОБЭП правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь.
Проводятся дальнейшие следственные действия.
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Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Московского РОВД г.Бреста пресекли попытку хищения бюджетных средств. В ходе контроля за...
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