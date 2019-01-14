Рейсовый автобус «Москва – Минск» перевернулся под Борисовом

– Происшествие случилось около девяти вечера на 41-м километре автодороги Слобода – Новосады. Автобус, в котором находилось около 35 пассажиров, двигался в направлении Борисова, когда 30-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, потом съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадал один

человек – 25-летний минчанин. Он получил перелом плеча и был госпитализирован в травматологическое отделение Борисовской ЦРБ. Рейсовый автобус следовал в Москву из Минска. По факту ДТП проводится проверка, – прокомментировала И. Пахтусова.

Наш корр.