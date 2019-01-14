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Рейсовый автобус «Москва – Минск» перевернулся под Борисовом

15.01.2019 — ЧП | Единство  
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– Происшествие случилось около девяти вечера на 41-м километре автодороги Слобода – Новосады. Автобус, в котором находилось около 35 пассажиров, двигался в направлении Борисова, когда 30-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, потом съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадал один

человек – 25-летний минчанин. Он получил перелом плеча и был госпитализирован в травматологическое отделение Борисовской ЦРБ. Рейсовый автобус следовал в Москву из Минска. По факту ДТП проводится проверка, – прокомментировала И. Пахтусова.

Наш корр.

 
Теги: Минск
 
 
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Недалеко от Борисова в кювет опрокинулся пассажирский автобус Volvo 9700. Подробности происшествия корреспонденту «А» рассказала Ирина Пахтусова, старший инспектор...
 
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