В частном секторе агрогородка Заозерье произошел пожар

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11 января около половины десятого вечера на ЦОУ Несвижского РОЧС поступила информация о возгорании постройки в частном секторе агрогородка Заозерье. Человек сообщал о том, что горит баня.

Как сообщил инспектор ИНиП Несвижского РОЧС лейтенант внутренней службы О.Р. Антонович, по прибытии к месту вызова спасателей выяснилось, что открытым пламенем горит кровля постройки на частном подворье. Пожар был ликвидирован.

В результате пожара выгорело одно помещение бани, повреждено несколько соседних комнат, огнем уничтожена часть кровли.

Причина пожара устанавливается.