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Пытались наладить сбыт наркотика через тайники на территории Минского района, однако безуспешно

16.01.2019 — ЧП | Единство  
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Из оперативной информации следует, что участниками криминального бизнеса являлись жители г.Минска. В составе: супружеская пара, обоим по 22 года и третий участник – 25-летний друг. Кстати дружить ребята стали с момента создания наркобизнеса.

Несмотря на то, что каждый официально трудоустроен, минчане приняли решение о возможности дополнительного заработка, который оказался незаконным. Наткнувшись на манящее объявление в социальной сети, которое пестрило многообещающими словами: крупный заработок, безопасно, быстро - троица приняла решение ввязаться в криминальный бизнес. Стоит отметить, что организаторами подобных реклам являются драгдилеры. Именно они управляют затуманенным разумом своих «работников», развивая наркобизнес чужими руками, а взамен лишь обещая много денег. Как итог: организаторы в тени, а внушительный срок грозит всё тем же мечтающим о богатстве «работникам».

Так вышло и на этот раз. Работая на интернет-магазин по сбыту наркотика «бизнесмены» покупали дурман, затем путем закладок забирали посылку и перефасовав товар на более мелкие дозы сооружали закладки для потребителей. Определенной схемы не существовало, тот, у кого есть водительское удостоверение тот и за рулем, двое других забирают и перезакладывают. Незаконное зелье перефасовывали дома.

В ходе личного досмотра при себе у «минёров» обнаружено более 30 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, также обнаружено и изъято 25 уже готовых закладок, которые в скором времени должны были попасть в руки потребителям. По месту жительства, в квартирах задержанных обнаружены предметы для фасовки дурмана.

Теперь в отношении каждого участника группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.

Вот так и заканчивается мнимая надежда быстрого и криминального заработка…

Надежда Ерашова,

официальный представитель УВД Минского облисполкома

http://www.uvd-mo.gov.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В поле зрения оперативников попали трое столичных жителей. По предварительной информации, криминальная группа наладила сбыт психотропа на территории Минского...
 
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