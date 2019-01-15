«Заправился» до 2,8 промилле. Водитель автобуса Лида-Слоним вез 30 пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии





24 декабря 2018 года в 11.20 от Лидского автовокзала отправился автобус Лида-Слоним. Ничего необычного: рейс как рейс. Так поначалу думали ехавшие в автобусе пассажиры, а их в салоне было 30 человек, в том числе маленькие дети. Даже думать не хочется, чем могла закончиться для них та поездка, если бы бдительные граждане не обратили внимание на физическое состояние водителя. Он был… пьян!

Пассажиры позвонили в дежурную часть Лидского РОВД (причем звонков было несколько, от разных людей) и сообщили дежурному, что их автобусом управляет нетрезвый водитель.

Сотрудники ГАИ сработали оперативно. Экипаж ДПС в составе старшего госавтоинспектора майора милиции Станислава Гурского и госавтоинспектора капитана милиции Дениса Курило остановил автобус МАЗ в районе агрогородка Едки. По словам автоинспекторов, водителя пришлось буквально «вытаскивать» из-за руля, невооруженным глазом было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Да еще какого! Как показали результаты медосвидетельствования, проведенного в Лидском психонаркологическом диспансере после задержания водителя, превышение количества этилового спирта в его организме было в девять раз выше нормы. Почти 2,8 промилле!

Как такое могло произойти? Ведь каждый водитель, перед тем как отправиться в рейс, проходит проверку состояния здоровья, в том числе и на содержание в организме алкоголя. Неужели никто, кроме пассажиров автобуса Лида-Слоним (например, диспетчеры Лидского автовокзала, коллеги), не обратил внимания на физическое состояние данного водителя?

Прокомментировать ситуацию начальник Лидского автовокзала Максима Лепешина.

– Водитель, задержанный сотрудниками ГАИ 24 декабря, не является работником Лидского автопарка, он из Слонима. Автобус МАЗ, которым он управлял в тот день, прибыл по маршруту Слоним-Лида в 10.40 утра, причем в пути он задержался на 30 минут, – поясняет Максим Александрович. – По прибытии водитель, как обычно, принес в диспетчерскую документы. Их приняли, проверили, в том числе и путевой лист с отметкой о проверке состояния здоровья, которую перед отправкой в рейс проводили слонимские медики. Все было как обычно. Автобус в обратном направлении, из Лиды в Слоним, должен был отправиться от автовокзала в 11.20. У водителя было меньше часа, где он находился эти сорок минут, нам неизвестно. Мы просмотрели потом камеры видеонаблюдения, установленные на вокзале, на входе в кафе. Слонимский водитель никуда не ходил. Его автобус стоял чуть в стороне и в поле зрения видеокамер, к сожалению, не попал. Перед отправкой в Слоним он вновь зашел в диспетчерскую, забрал документы и уехал. Ничего такого в нем никто не заметил, в том числе не ощутил запаха алкоголя. А потом в 102 стали звонить пассажиры. После задержания водителя мы отправили за людьми автобус и вернули их на вокзал. Они уехали в Слоним другими рейсами.

Побеседовал корреспондент и с руководством автобусного парка №3 г. Слонима. «В настоящий момент данный водитель отстранен от работы довынесения постановления ГАИ . В отношении него проводится служебная проверка», – сообщил начальник отдела перевозок Константин Рылко.

Еще узнали, что на своем предприятии задержанный водитель (а это житель Слонима 1965 года рождения) числился на хорошем счету, нареканий на его работу со стороны руководства, пассажиров не было. И проверку, в том числе состояния здоровья, в то утро он прошел, как и положено. Все было в норме. И об этом имеется запись в журнале у медиков, отметил в беседе с журналистом представитель Слонимского автопарка.

Дело пьяного водителя автобуса Лида-Слоним направлено в межрайонный отдел ГАИ по обслуживанию Слонимского, Зельвенского и Дятловского районов, сообщили в ОГАИ Лидского РОВД. Постановление о наказании еще не вынесено.

Размышляя над озвученным выше, мы попытались предположить, когда и сколько мог выпить этот человек, если утром при проверке был трезв, а около полудня – пьян на 2,8 промилле. «Потягивал» беленькую в дороге? Или употребил пол-литра сорокаградусной за те 40 минут, что отдыхал между рейсами? Врач-нарколог психонаркологического диспансера Вероника Василевич, комментируя ситуацию, отметила, что возможны оба варианта: все индивидуально и зависит от организма человека.

Но когда потом этот «организм» садится за руль автобуса и везет пассажиров, такое не представишь себе даже в самом кошмарном сне…

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