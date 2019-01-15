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Брестчанин пришел в ГАИ за правами, предъявив поддельную медсправку
16.01.2019 12:36 — ЧП | Виртуальный Брест
В МРЭО
Согласно заключению эксперта все изображения бланка медицинской справки выполнены способом цветной струйной печати. То есть документ был распечатан на принтере. Также специалистом в ходе проведения почерковедческой экспертизы установлено, что рукописный текст в справке выполнен самим предъявителем документа.
Как признался правоохранителям мужчина, в действительности медицинскую комиссию он не проходил, а самостоятельно изготовил данную медицинскую справку.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК Республики Беларусь.
Татьяна Коток, официальный представитель управления
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