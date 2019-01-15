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Брестчанин пришел в ГАИ за правами, предъявив поддельную медсправку

16.01.2019 12:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В МРЭО ГАИ для замены водительского удостоверения обратился 31-летний брестчанин. Мужчина, предоставив все необходимые документы, остался ожидать выдачи прав. Однако у сотрудника регистрационного отделения при визуальном осмотре возникли сомнения в подлинности медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами. Справка была передана для исследования в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.


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Брестчанин пришел в ГАИ за правами, предъявив поддельную медсправку

Согласно заключению эксперта все изображения бланка медицинской справки выполнены способом цветной струйной печати. То есть документ был распечатан на принтере. Также специалистом в ходе проведения почерковедческой экспертизы установлено, что рукописный текст в справке выполнен самим предъявителем документа.

Как признался правоохранителям мужчина, в действительности медицинскую комиссию он не проходил, а самостоятельно изготовил данную медицинскую справку.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК Республики Беларусь.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитет судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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В МРЭО ГАИ для замены водительского удостоверения обратился 31-летний брестчанин. Мужчина, предоставив все необходимые документы, остался ожидать выдачи прав....
 
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