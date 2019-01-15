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В Кировске на стройке горело мобильное здание

16.01.2019 — ЧП | Кировец  
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В Кировске на стройке горело мобильное здание

Второй пожар в нынешнем году произошел на Кировщине в январе нынешнего года. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

В понедельник, 14 января 2019 в 19.46 в центр оперативного реагирования Кировского РОЧС от  жителей Кировска поступило сообщение о пожаре дощатого мобильного здания, расположенного напротив дома №56 по ул. Орловского в райцентре.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение внутреннего пространства и кровли дощатого здания, внутри людей не было, здание было закрыто на навесной замок.

В результате пожара уничтожено имущество внутри здания, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
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Второй пожар в нынешнем году произошел на Кировщине в январе нынешнего года. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко. В...
 
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