В Кировске на стройке горело мобильное здание





Второй пожар в нынешнем году произошел на Кировщине в январе нынешнего года. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

В понедельник, 14 января 2019 в 19.46 в центр оперативного реагирования Кировского РОЧС от жителей Кировска поступило сообщение о пожаре дощатого мобильного здания, расположенного напротив дома №56 по ул. Орловского в райцентре.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение внутреннего пространства и кровли дощатого здания, внутри людей не было, здание было закрыто на навесной замок.

В результате пожара уничтожено имущество внутри здания, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.