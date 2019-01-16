В ГАИ сообщили подробности вчерашнего ДТП под Пинском

Портал pinsknews.by уже сообщал о вчерашнем лобовом столкновении легковушки и грузовика, в котором пострадали три человека. Подробности происшествия сообщили в Брестской областной Госавтоинспекции:



«26-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами категории «В», управляя легковым автомобилем «Опель Калибра», двигался по ул. Брестской. На закруглении дороги вправо водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Ивеко Турбо Дейли», под управлением 53-летнего жителя г. Житковичи Гомельской области».



В результате ДТП водителю и 26-летнему пассажиру легкового автомобиля, а также водителю «Ивеко Турбо Дейли» понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники Пинского ГРОЧС деблокировали пострадавших. Все трое с различными травмами госпитализированы в Пинскую центральную больницу.

В ГАИ подчеркнули, что водитель «Опеля» 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.



