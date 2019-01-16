|
Взрывы и пожар во время ремонтных работ произошли в университете во Франции
В университете Лиона утром 17 января прогремело несколько взрывов, возник пожар.
Пожар вспыхнул на террасе на крыше кампуса, задел библиотеку в здании Менделя, сообщает
По данным СМИ, пожар произошел во время ремонтных работ, которые делали на крыше, а взрывы — из-за газовых баллонов, которые там хранились. Есть информация о нескольких пострадавших.
Людей из здания эвакуировали. Руководство университета просит держаться всех подальше от места происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В университете Лиона утром 17 января прогремело несколько взрывов, возник пожар.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)