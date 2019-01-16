Взрывы и пожар во время ремонтных работ произошли в университете во Франции

В университете Лиона утром 17 января прогремело несколько взрывов, возник пожар.

Пожар вспыхнул на террасе на крыше кампуса, задел библиотеку в здании Менделя, сообщает BFMTV .

Important incendie sur la campus de la Doua au Nord de Lyon pic.twitter.com/XkMiGOPc9D — Florent Derue (@florentderue) 17 января 2019 г.

По данным СМИ, пожар произошел во время ремонтных работ, которые делали на крыше, а взрывы — из-за газовых баллонов, которые там хранились. Есть информация о нескольких пострадавших.

Людей из здания эвакуировали. Руководство университета просит держаться всех подальше от места происшествия.