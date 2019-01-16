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Взрывы и пожар во время ремонтных работ произошли в университете во Франции

17.01.2019 12:36 — ЧП | Tut.by  
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В университете Лиона утром 17 января прогремело несколько взрывов, возник пожар.

Пожар вспыхнул на террасе на крыше кампуса, задел библиотеку в здании Менделя, сообщает BFMTV.

По данным СМИ, пожар произошел во время ремонтных работ, которые делали на крыше, а взрывы — из-за газовых баллонов, которые там хранились. Есть информация о нескольких пострадавших.

Людей из здания эвакуировали. Руководство университета просит держаться всех подальше от места происшествия.

 
 
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В университете Лиона утром 17 января прогремело несколько взрывов, возник пожар.
 
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