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ДТП в Вороновском районе: ребенка спасло автокресло
17.01.2019 — ЧП | Вороновская газета
На территории Вороновского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области. По имеющейся информации, столкнулись два легковых автомобиля. В одной из легковушек находился маленький ребенок.
ДТП случилось днем 16 января на автодороге «Гродно – Острино – Радунь» на участке, который обозначен знаком «Опасный поворот». Автомобиль Ford занесло и он выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. Последний вылетел в кювет.
В результате супруга водителя VW получила переломы и была госпитализирована. 6-летний мальчик был в удерживающем кресле и избежал повреждений.
По факту столкновения проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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На территории Вороновского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области. По имеющейся...
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