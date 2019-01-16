ДТП в Вороновском районе: ребенка спасло автокресло





На территории Вороновского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области. По имеющейся информации, столкнулись два легковых автомобиля. В одной из легковушек находился маленький ребенок.

ДТП случилось днем 16 января на автодороге «Гродно – Острино – Радунь» на участке, который обозначен знаком «Опасный поворот». Автомобиль Ford занесло и он выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. Последний вылетел в кювет.





В результате супруга водителя VW получила переломы и была госпитализирована. 6-летний мальчик был в удерживающем кресле и избежал повреждений.

По факту столкновения проводится проверка.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

www.belnovosti.by