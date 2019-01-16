В бизнес-центре Перми произошел пожар: люди прыгали из окон

17 января в Перми произошел пожар в бизнес-центре «Бажов». По предварительным данным, шесть человек пострадали, они госпитализированы, сообщает ТАСС .

Возгорание произошло на третьем этаже в пятиэтажном здании. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как люди прыгают из окон с третьего этажа. Некоторые посетители покидали здание по лестнице МЧС.