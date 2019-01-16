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В Витебске парень жестоко избил мать битой, а потом заявил сам на себя милиции

17.01.2019 14:52 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске 23-летний парень жестоко избил мать битой, а потом заявил сам на себя в милицию. Подробности сообщает УВД.

Инцидент произошел вечером 15 января в одном из витебских общежитий. Сын нашел в вещах матери кошелек с чужими карточками. Решив, что она его украла, молодой человек потребовал у близкого человека объяснений. Ответ, что это случайная находка, его не удовлетворил. Он решил выбить признание силой — и избил мать бейсбольной битой.

52-летняя женщина получила множественные телесные повреждения. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимацию.

После избиения матери сын вышел на улицу и сообщил о своем поступке первому встретившемуся наряду милиции. Парень был трезв.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
Ранее парень не был судим.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сын нашел в вещах матери кошелек с чужими карточками. Решив, что она его украла, молодой человек потребовал у близкого человека объяснений.
 
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