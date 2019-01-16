Пожар в п.Нептун Добоснянского сельсовета: есть жертва…





Второй пожар случился на Кировщине в январе текущего года. К сожалению, он унес человеческую жизнь. Об этом редактру Интернет-ресурса «Кіраўца» сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

16 января 2019 года в центр оперативного управления Кировского РОЧС от жителей п.Нептун Добоснянского сельсовета поступило сообщение о погибшем гражданине по ул. Юбилейной, 33 населенного пункта.

По прибытии к месту совместной опергруппы РОЧС, РОВД, РОСК около дома был обнаружен труп гражданина 1973 года рождения.

Погибший нигде не работал, получал пенсию по инвалидности 3 группы по зрению.

Со слов очевидцев, на момент обнаружения возгорания погибший находился на тлеющих постельных принадлежностях на печи. Местный житель, проживающий по соседству, вынес погибшего на улицу, после он возвратился в дом и залил водой тлевшие постельные принадлежности

При осмотре места возгорания установлено, что очаг имеет четкие границы, не вышел за пределы лежанки печи. Других термических повреждений в доме не обнаружено.

Причина пожара и гибели устанавливается.

Уважаемые жители Кировского района!

Чтобы в Ваш дом не постучалась беда, спасатели предлагают запомнить ряд правил безопасности:

— в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более, чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекаливания;

— в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть оштукатурен и побелен известковым раствором.

— следите за состоянием электрооборудования, не допускайте использования электроприборов незаводского изготовления.

— не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно ее растапливать.

А главное, не допускайте курения в постели, особенно в нетрезвом состоянии! Ведь порой пренебрежение элементарными правилами безопасности приводит к непоправимым последствиям! Берегите себя и своих близких!