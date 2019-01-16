79-летний брестчанин купил машину с «перебитым» номером

В МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома с заявлением о постановке на регистрационный учет транспортного средства «БМВ» обратился пенсионер, 1939 года рождения. Мужчина приобрел подержанный автомобиль. При осмотре инспектором машины, VIN-номер вызвал у него сомнение в подлинности. По данному факту была назначена экспертиза.



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Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз идентификационный номер автомобиля «БМВ» подвергался изменению путем удаления фрагмента кузова и вварки на его место нового номера. Специалистами восстановлен первичный идентификационный номер автомобиля.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.381(подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК Республики Беларусь.

С начала года к брестским экспертам поступило 19 заявлений от граждан для проведения экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Как правило, речь идет об исследовании автомобилей с частичным отсутствием знаков идентификационной маркировки вследствие коррозионных процессов.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области