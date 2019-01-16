ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

79-летний брестчанин купил машину с «перебитым» номером

17.01.2019 17:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома с заявлением о постановке на регистрационный учет транспортного средства «БМВ» обратился пенсионер, 1939 года рождения. Мужчина приобрел подержанный автомобиль. При осмотре инспектором машины, VIN-номер вызвал у него сомнение в подлинности. По данному факту была назначена экспертиза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62638.php

79-летний брестчанин купил машину с «перебитым» номером

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз идентификационный номер автомобиля «БМВ» подвергался изменению путем удаления фрагмента кузова и вварки на его место нового номера. Специалистами восстановлен первичный идентификационный номер автомобиля.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.381(подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК Республики Беларусь.

С начала года к брестским экспертам поступило 19 заявлений от граждан для проведения экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Как правило, речь идет об исследовании автомобилей с частичным отсутствием знаков идентификационной маркировки вследствие коррозионных процессов.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома с заявлением о постановке на регистрационный учет транспортного средства «БМВ» обратился пенсионер, 1939 года рождения....
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в п.Нептун Добоснянского сельсовета: есть жертва…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика