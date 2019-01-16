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В Бресте судят мошенницу, собиравшую деньги на «лечение» ребенка
17.01.2019 17:38 — ЧП | Виртуальный Брест
В суде Московского района города рассматривается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Больше шести лет назад 32-летняя брестчанка открыла в банке благотворительные счета для сбора средств. Деньги предназначались для лечения её сына, которому тогда исполнилось три года.
Деньги на операцию сыну
Женщина утверждала, что её сын серьезно болен. Среди диагнозов мальчика упоминались врожденный порок сердца, пневмония и буллезный эпидермолиз. Гражданка пошла еще дальше, заявив, что сын перенес операцию по шунтированию сердечного клапана и теперь нуждается в дорогостоящем лечении за границей. Свои слова она подтверждала копиями подложных медицинских документов и справок.
…и реабилитацию матери
Сбор средств завершился возбуждением уголовного дела за мошенничество. Расследование установило, что ребенок был абсолютно здоров, никаких операций по шунтированию не переносил и вообще не нуждался в медицинской помощи.
За год она собрала «на лечение» около 14 тысяч рублей, которые потратила на себя.
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В суде Московского района города рассматривается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Больше шести лет назад 32-летняя брестчанка открыла в...
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