В Бресте судят мошенницу, собиравшую деньги на «лечение» ребенка

В суде Московского района города рассматривается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



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Больше шести лет назад 32-летняя брестчанка открыла в банке благотворительные счета для сбора средств. Деньги предназначались для лечения её сына, которому тогда исполнилось три года.

Деньги на операцию сыну

Женщина утверждала, что её сын серьезно болен. Среди диагнозов мальчика упоминались врожденный порок сердца, пневмония и буллезный эпидермолиз. Гражданка пошла еще дальше, заявив, что сын перенес операцию по шунтированию сердечного клапана и теперь нуждается в дорогостоящем лечении за границей. Свои слова она подтверждала копиями подложных медицинских документов и справок.



За деньгами женщина обращалась как на предприятия, так и к горожанам в частном порядке. Суммы для лечения она называла разные — от 18 до 70 тысяч долларов.

…и реабилитацию матери

Сбор средств завершился возбуждением уголовного дела за мошенничество. Расследование установило, что ребенок был абсолютно здоров, никаких операций по шунтированию не переносил и вообще не нуждался в медицинской помощи.



Кроме того, вскрылся еще один эпизод. В сентябре 2012 года гражданка взяла в долг у знакомого 150 долларов на реабилитацию матери после инсульта, а через месяц попросила еще 300 рублей на её похороны. Мать обвиняемой была жива и здорова, а деньги знакомому мошенница так и не вернула.

За год она собрала «на лечение» около 14 тысяч рублей, которые потратила на себя.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, совершенное повторно. Сейчас его рассматривают в суде Московского района Бреста, а потерпевшими по делу проходят около 400 человек.