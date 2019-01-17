В Гомеле девушка умерла от отравления таблетками

В Гомеле девушка умерла, отравившись медикаментами неизвестного происхождения, сообщил сегодня журналистам прокурор Гомельской области Виктор Морозов, передает корреспондент БЕЛТА.





Днем 15 января обнаружено тело девушки 2001 года рождения по месту ее жительства.

По предварительной информации, в последнее время она была склонна к самокритичности. О ее состоянии знали родители, специалисты. Девушка оставила предсмертную записку на двух листах.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 УК (доведение до самоубийства).

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, предшествовавшие происшествию, в частности, работу специалистов различных организаций.

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