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В Гомеле девушка умерла от отравления таблетками

18.01.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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В Гомеле девушка умерла, отравившись медикаментами неизвестного происхождения, сообщил сегодня журналистам прокурор Гомельской области Виктор Морозов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомеле девушка умерла от отравления таблетками

Днем 15 января обнаружено тело девушки 2001 года рождения по месту ее жительства.

По предварительной информации, в последнее время она была склонна к самокритичности. О ее состоянии знали родители, специалисты. Девушка оставила предсмертную записку на двух листах.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 УК (доведение до самоубийства).

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, предшествовавшие происшествию, в частности, работу специалистов различных организаций.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-gomele-devushka-umerla-ot-otravlenija-tabletkami-333046-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле девушка умерла, отравившись медикаментами неизвестного происхождения, сообщил сегодня журналистам прокурор Гомельской области Виктор...
 
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