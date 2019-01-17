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35-летний мужчина в Минске сократил путь через водохранилище и едва не утонул

18.01.2019 10:33 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 17 января спасатели вытащили 35-летнего мужчину из Чижовского водохранилища в Минске. Он решил по льду сократить себе путь, сообщает МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

В 17.48 очевидец сообщил о тонущем человеке в водохранилище рядом с улицей Щетовка. Через пять минут спасатели были на месте: мужчина попал в промоину в 15 метрах от берега, глубина в этом месте составляет 2,5 метра.

Его вытащили с помощью спасательной веревки и передали медикам. Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом «общее переохлаждение», а после обследования отпустили домой.

«Как пояснил пострадавший, он решил сократить путь домой через водохранилище», — сообщают в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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