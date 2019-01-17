Мужчина с двумя килограммами марихуаны задержан в Пинске

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 31-летнего жителя Пинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Республики Беларусь.





Подробности задержания корреспонденту pinsknews.by рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 14 января сотрудниками Пинского наркоконтроля, при поддержке сотрудников ОГАИ ГОВД, ОМОН УВД и Брестской таможни на автозаправочной станции в Пинске у 31-летнего местного жителя обнаружено и изъято около 2 килограммов вещества растительного происхождения. Для установления наличия в его составе наркотических веществ была назначена химическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз вещество массой 1862 грамма является опасным наркотическим средством – марихуаной.

Известно, что пинчанин уже был судим за незаконный оборот наркотиков.