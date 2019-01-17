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На пожаре в частном доме в Кричевском районе погибли три человека
Утром 17 января спасатели потушили пожар в частном доме в деревне Зуи Кричевского района, однако в ходе обследования участка нашли обгоревшие тела,
В доме была оборудована и использовалась самодельная металлическая печь, а также установлен факт распития спиртных напитков накануне трагедии.
По факту гибели людей проводится проверка.
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Накануне все трое выпивали в деревенском доме.
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