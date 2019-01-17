На пожаре в частном доме в Кричевском районе погибли три человека

Утром 17 января спасатели потушили пожар в частном доме в деревне Зуи Кричевского района, однако в ходе обследования участка нашли обгоревшие тела, сообщает СК. Оказалось, погибли 71-летний хозяин дома и две женщины, 64 и 56 лет.



Фото: СК

В доме была оборудована и использовалась самодельная металлическая печь, а также установлен факт распития спиртных напитков накануне трагедии.

По факту гибели людей проводится проверка.