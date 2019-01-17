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В Мозыре в квартире многоэтажки выбило окна от взрыва газовой горелки
В Мозыре в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв. Подробности
Инцидент произошел 18 января примерно в 15.30 в доме № 63 по улице Бульвар Юности.
По предварительной информации, хозяин квартиры на балконе кухни с помощью ручной газовой горелки проводил обработку тушки птицы. Предположительно, в процессе обработки произошла разгерметизация газового баллончика, мужчина, для устранения неисправности, пришел с газовой горелкой в помещение кухни и положил ее в мойку. В это время в помещение кухни вошла его жена и включила свет, после чего произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате взрыва в квартире выбило стекла. К счастью, никто не пострадал.
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Инцидент произошел 18 января примерно в 15.30 в доме № 63 по улице Бульвар Юности.
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