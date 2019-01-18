ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мексике из-за взрыва трубопровода погибли не менее 20 человек

19.01.2019 08:26 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате взрыва трубопровода в мексиканском городе Тлауелилпан в субботу, 19 января, не менее 20 человек погибли и свыше 60 получили ранения. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter губернатор штата Идальго Омар Файад, передает Deutsche Welle.


Фото: Reuters / National Defence Secretary

Взрыв произошел рядом с сахарорафинадным заводом Tula. К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Как полагают местные власти, пробоину проделали ранее похитители бензина.

Силы правопорядка оцепили территорию вокруг места взрыва. Президент страны Мануэль Лопес Обрадор заявил, что все пострадавшие получат помощь. Жители, получившие сильные ожоги, будут перевезены в больницы Мехико.

Хищение бензина представляет собой большую проблему в Мексике. По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина. Губернатор штата Идальго призвал местных жителей пресекать хищения бензина.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жыхар Івацэвіцкага раёна патрабуе пакараць трох міліцыянтаў за беспадстаўнае затрыманне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика