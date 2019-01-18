В Минске эвакуировали 500 человек из здания «калийного кристалла»

Утром 18 января 2019 в административном здании на проспекте Машерова произошел пожар. Сотрудники справились с ним еще до прибытия спасателей, никто не пострадал, сообщает сайт МЧС Республики Беларусь.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Инцидент произошел в здании по адресу Машерова, 35. По этому адресу расположено офисное здание-«кристалл» Банка развития.

В центр оперативного управления МЧС сообщение о задымлении поступило в 10.46. Уже в 10.50 работники МЧС прибыли на место, однако их помощь не понадобилась: работники добровольной пожарной дружины организации справились сами.

«В здании сработала система спринклерного водяного пожаротушения и система дымоудаления, — пишут представители МЧС. — В результате сработки речевого оповещения о пожаре из здания персоналом объекта совместно с работниками МЧС эвакуировано 500 человек. Никто не пострадал».

После выяснилось, что в здании загорелась изоляция электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла). Это случилось в помещении архива на седьмом этаже здания.



Фото: minsk.mchs.gov.by

«В результате происшествия поврежден фанкойл, закопчено помещение архива. Причина пожара — устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание», — отмечают представители ведомства.