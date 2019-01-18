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В Калинковичах нашли сожженное такси и тело водителя

19.01.2019 13:11 — ЧП | Tut.by  
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19 января в лесном массиве в Калинковичах обнаружили горящую машину службы такси. После в одной из деревень района нашли тело водителя без признаков жизни. Об этом сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома.


Изображение: uvd.gomel.by

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Калинковичского РОВД было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступных деяний», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемым стал неработающий житель Калинковичей 1993 года рождения. Мужчина ранее не был судим, но его не раз привлекали к административной ответственности за различные виды правонарушений.

Других деталей происшествия ведомство не сообщает. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

 
 
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Подозреваемого задержали по горячим следам.
 
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