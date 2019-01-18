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В Вороново горела баня
19.01.2019 — ЧП | Вороновская газета
18.01.2019 в 15.40 поступило сообщение о пожаре в бане РУП ЖКХ в г.п. Вороново. В результате уничтожена деревянная отделка в парильном отделении. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи (перекал).
grodno.mchs.gov.by
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18.01.2019 в 15.40 поступило сообщение о пожаре в бане РУП ЖКХ в г.п. Вороново. В результате уничтожена деревянная отделка в парильном отделении. Пострадавших нет....
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