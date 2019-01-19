За взрыв никто не ответит? В Гродно продолжается суд над бывшим главврачом областной больницы





На четыре года может сесть в тюрьму бывший главврач областной больницы, который скрывал взрыв в медучреждении и выписывал «левые» премии. Прения по уголовному делу прошли в суде Ленинского района в пятницу, 18 января.

Напомним, бывший руководитель обвиняется в сокрытии следов взрыва в медучреждении, в результате которого погибли двое рабочих, а также в незаконном премировании работников больницы из руководящего состава. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину признаёт частично.

Скрывал взрыв и наказал невиновного

По словам прокурора, обвиняемый совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 424 УК Беларуси «Умышленное, вопреки интересам службы, совершение должностным лицом из иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам (злоупотребление властью и служебными полномочиями)». А именно скрыл факт взрыва газо-воздушной смеси в областной больнице.

Напомним, ЧП, в результате которого погибли двое рабочих, произошло 15 июля 2013 года в операционном блоке больницы. Следствие установило, что один из погибших был пьян. Пострадавшие не были госпитализированы в БСМП, их тела спрятали. О взрыве бывший руководитель должен был незамедлительно сообщить в вышестоящие органы, чего не сделал. Вместо этого он дал указания работникам убрать всё, а баллоны с газом вынести из помещения. Спустя несколько дней экс-главврач всё же сообщил о взрыве соответствующим службам, но предоставил недостоверные данные. В частности, виновным в ЧП был признан один из работников больницы, который отвечал за проведение ремонтных работ. Он был привлечён к дисциплинарной и административной ответственности. Однако это наказание позже было отменено. По словам гособвинителя, обвиняемый скрывал взрыв и следы ЧП, чтобы избежать наказания, и в частности, увольнения.

Свою вину главврач по этой статье признал. Тем не менее отвечать бывший руководитель областной больницы не будет: в связи с истечением срока 5-летней давности он освобождается от уголовной ответственности.

Начислял «лишние» премии

Кроме того экс-главврач обвиняется по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси «Умышленное совершение действия, явно выходящее за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение существенного вреда государственным и общественным интересам (превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия)».

В 2012 и 2013 годах бывший руководитель необоснованно начислял премии работникам административно-управленческого аппарата областной больницы. Суммы премий составляли от 600 до 1 200 деноминированных рублей в год и начислялись только определенным сотрудникам, в том числе и тем, которые не являлись медицинскими работниками. Свои приказы о назначении премий руководитель не согласовывал ни с вышестоящими организациями, ни с профсоюзом, ни со специальной комиссией. В итоге ущерб больнице составил более 42 000 деноминированных рублей, что считается особо крупным размером. Причинённый ущерб он возместил.

С этим обвинением бывший главврач не согласен, вину не признаёт. По словам защиты, как руководитель он мог самостоятельно определять размеры премий для административно-управленческого аппарата, что и делал. Более того суммы премий не ограничивались максимальными размерами. Приказ управления здравоохранения облисполкома о материальном стимулировании руководящих работников, согласно которому обвиняемый обязан был премировать, противоречит другим нормативно-правовым актам, регулирующим начисление премий.

Поскольку отягчающих обстоятельств нет, бывший главврач характеризуется положительно, является инвалидом III группы и возместил причиненный ущерб, прокурор посчитала необходимым назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима без конфискации имущества.

Последнее слово обвиняемому будет дано 22 января. После чего будет оглашён приговор.