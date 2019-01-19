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В Бресте у магазина "На болоте" на ул. Войкова горит баня
20.01.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Сегодня, 20 января 2019 года около 17.30 у магазина "На болоте" в частном секторе произошло возгорание бани.
По предварительной информации - пострадавших нет. Горение происходило в парильном помещении, прибывшие спасатели работают на месте происшествия и стараются оперативно ликвидировать возгорание.
Прибыли также газовая служба и милиция. В 17.50
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